Je jí přes padesát a pózuje v plavkách. Bývalí partneři pějí na Lopezovou ódy

"Kdo může lépe poctít obálku speciálního vydání našeho časopisu o kráse než nadčasová Jennifer Lopezová?" píše k fotografii květnové titulní strany časopis InStyle na svém Instagramu.

Na té pózuje jednapadesátiletá zpěvačka, herečka a matka dvou dětí Jennifer Lopezová v plavkách a září energií. Na dalších fotkách ke květnovému vydání časopisu se objevuje v černém upnutém topu bez rukávů nebo v bílém tílku a v džínách. "Chci růst a rozvíjet se každý den. Být lepší člověk. Lepší v tom, co dělám, a být také lepší máma. Právě teď jsem v nejlepší formě," píše magazín Hello.

Její fotografie, životní energii i mladistvý vzhled okomentovali pro InStyle vedle bývalé první dámy Michelle Obamové nebo herečky Charlize Theronové také dva její bývalí partneři - herec Ben Affleck a bývalý manžel a tanečník Marc Anthony, se kterým má zpěvačka třináctiletá dvojčata Maxe a Emme. "Kde máš tu fontánu mládí? Jak je možné, že vypadáš stejně jako v roce 2003 a já vypadám, jako bych byl ve čtyřiceti v tom nejlepším?" okomentoval její vzhled osmačtyřicetiletý Affleck.

Ten byl s Lopezovou také zasnoubený, pár se ale rozešel v roce 2004. "Ben je vtipný a vypadá taky stále dobře," reagovala na jeho kompliment Lopezová, která vyrůstala v chudé portorikánské rodině v newyorském Bronxu. Od mládí chtěla být tanečnice a na cestě za svým snem k hitům jako Let's Get Loud a Jenny From The Block přespávala na pohovce v tanečním studiu, kde pracovala.

Affleck kromě vzhledu zmiňuje právě hereččinu pracovní morálku. "Myslel jsem si, že jsem pracovitý, ale pak jsem byl ohromený a zahanbený tím, co Jennifer každý den dělala, s jakou vážností přistupovala ke své práci, jakým tichým a oddaným způsobem dosahovala svých cílů."

Hvězda filmů jako Armageddon nebo Argo také dodala, že je jeho bývalá snoubenka nejpracovitějším člověkem, kterého v zábavním průmyslu potkala. "Má obrovský talent, ale zároveň tvrdě pracuje. Jsem rád, že je za své úsilí oceňována tak, jak si zaslouží."

Pochvalné ódy na "Krásnou pokojskou" sdílel pro InStyle také její bývalý manžel Marc Anthony. "Jennifer má schopnost rozumět věcem ještě dřív, než se stanou. Než vysloví nápad, tisíckrát si jej vizualizuje. Je prvním člověkem v místnosti a posledním, který z ní odchází. Je nejtvrdší pracant, kterého znám. Když jsme byli spolu, byl jsem její opak, od té doby jsem se ale změnil. Tolik jsem se toho od ní naučil. Je originál!"