"Chci si užívat, a ne bydlet v kanceláři," říká Upír Krejčí a doufá, že soud skončí

Rozvod není nikdy příjemná záležitost, pokud se ale bývalí partneři nedokáží dohodnout, nastává pravé drama. A přesně to se stalo v případu herce Václava Upíra Krejčího a jeho bývalé manželky. S tou se nejsou schopni dohodnout na majetkovém vyrovnání, přičemž jde hlavně o jejich vilu v pražských Řepích. Ta má hodnotu okolo 30 milionů korun.

Zatímco Krejčí chtěl společné bydlení prodat a peníze si rozdělit rovným dílem, bývalá manželka by ráda nemovitost získala celou. A tak musí rozhodnout soud. Termín nařízeného stání se kvapem blíží a herec přiznal, že se těší. "Dvanáctého září se to má rozseknout. Uvidíme, Zuzana mi oznámila jen, že se dozvěděla, že je soud, což je divné, že většinou to musí podepsat předem. Tak tam by se to mělo rozseknout," řekl mim pro web Super.cz.

Od verdiktu si slibuje hlavně to, že konečně přestane žít v provizorních podmínkách a bude si moci konečně zařídit důstojný život. "Ten můj věk je čím dál tím vyšší a já bych si chtěl ještě něco užít, a ne bydlet v kanceláři a mít jen důchod," doufá herec, kterému minulý rok lékaři diagnostikovali nádor v žaludku. Podle jeho ošetřující lékařky to je především důsledek velkého stresu, kterým si prochází.