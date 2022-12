Unesl psy Lady Gagy a postřelil muže, který je venčil. Dostal za to 21 let

Devatenáctiletý James Howard Jackson uzavřel s prokuraturou dohodu, podle které se nakonec nemusel přiznat k pokusu o vraždu, ale "jen" ke způsobení těžké újmy na zdraví. "Dohoda o přiznání viny činí pana Jacksona odpovědným za spáchání chladnokrevného a násilného činu a poskytuje spravedlnost naší oběti," uvedla kancelář okresního prokurátora ve svém prohlášení.

Jackson se loni v únoru pohyboval se svými komplici po Hollywoodu s cílem ukrást psy a následně je prodat. Ryan Fischer, který pečuje o francouzské buldočky Lady Gaga, tou dobou zrovna venčil zpěvaččiny mazlíčky Koji, Gustava a Asiu. Jackson střelil Fishera do hrudníku a následně unesl Koji a Gustava, zatímco Asiino vodítko Fisher pořád svíral v ruce.

"Je těžké uvěřit, že už to pomalu budou dva roky, co jsem bral buldočky na večerní procházku, když jsem najednou musel bojovat o to, aby je neukradli. Ale to nebylo všechno - ti zloději mě mlátili, škrtili, postřelili a nechali na chodníku, abych vykrvácel," vypověděl u soudu poškozený Ryan Fischer, který následkem střelby přišel o kus plíce.

Policie uvedla, že cílem lupičů nebylo vyloženě poškodit Lady Gagu, netušili, že psi patří zpěvačce. Šlo jim ale konkrétně o francouzské buldočky, protože věděli, že jde o cenné plemeno. Mimochodem, Lady Gaga za bezpečné navrácení psů nabídla odměnu 500 000 dolarů.

Psy jí nakonec vrátila jistá Jennifer McBrideová, odměny se ale nedočkala. Pátrání totiž ukázalo, že byla spolupachatelkou a měla vztah s jedním z dalších mužů, kteří byli kvůli tomuto loupežnému přepadení zatčení. McBrideová na soud teprve čeká.

Policie v souvislosti s incidentem zatkla pět lidí, tři z nich prokuratura považovala za pachatele únosu a dva si již vyslechli trest u soudu. Kromě Jacksona byl odsouzený už i dvacetiletý Jaylin Keyshawn White, který se ke krádeži psů přiznal a v srpnu dostal u losangeleského soudu čtyřletý trest odnětí svobody.