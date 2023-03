"Ukázali mi její odvážné fotky," vzpomíná na seznámení s manželkou Biser Arichtev

Seriál Vyprávěj (2009-2013) bude pro manželskou dvojici Veronika Arichteva a Biser Arichtev navždy srdeční záležitostí. Právě tato práce je totiž dala dohromady. Jak se ale ukazuje, nebyla to úplně náhoda. Svou budoucí manželku a matku dnes skoro tříletého syna Luky si režisér tak trochu vybral dopředu.

"Bisi buď chtěl obsadit mě, nebo tam měl ještě jednu herečku. A obě jsme se mu líbily. Myslím, že můžeš být rád, že jsi obsadil mě. Dovedeš si představit život s tou druhou herečkou?" rozvyprávěla se se smíchem Arichteva v pořadu 7 pádů Honzy Dědka.

A přidala historku, ze které už možná na začátku mohla tušit, že tahle práce pro ni bude výjimečná. Většinou totiž zprávu o tom, že herečka dostala roli, sděluje castingová agentura. Tady ale bylo všechno jinak. "A mně volal přímo tady Biser. Pamatuju si to, jela jsem po Jižní spojce. Já jsem pak volala svému švagrovi a říkala jsem mu, že mi nějaký Bulhar nabídl roli v tomhle seriálu. A pak jsem přišla, ty jsi přišel - a už to bylo," dodala vesele.

Svůj pohled na věc sdělil divákům i Arichtev, který prozradil, že už dopředu měl s mladou herečkou velké plány. "Na druhé straně to vypadalo tak, že já jsem viděl nějaký časák, kde byla Verča vyfocená tak jako spoře oblečená. Když mi ty fotky ukázali, řekl jsem, že týhletý holce zavolám, že to bude jednoduchý. A zbytek příběhu je tak, jak říkala Verča," doplnil režisér. "Ježiš, nebyly to ty nahý fotky od Ludvíka? To bych pak pochopila…," reagovala překvapeně jeho žena.

Během natáčení už bylo brzy všem jasné, že jejich vztah není pouze pracovní. "Když jsme na tom place pochopili, že se sobě líbíme, vyhledávali jsme si tam prostory, kde bychom se mohli potkat ještě blíž," prozradila s potutelným úsměvem. Dvojice po pár týdnech randění odletěla na společnou dovolenou do Thajska, kde hned došlo k zasnoubení.