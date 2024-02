"Tyhle homofobní kecy nejsou normální," vzkazuje Michalu Novotnému Nikol Leitgeb

Kontroverzní rozhovor, který poskytl herec Michal Novotný, rozvířil stojaté vody českého šoubyznysu. Zaznělo v něm mimo jiné toto: "Dělat normu z něčeho, co norma není, je špatně. A nechci ani koukat na reklamu na oblečení, kde se objímají dvě ženy nebo dva muži nebo kde ani nepoznám, kdo je jakého pohlaví. Mám mezi homosexuály spoustu kolegů i kamarádů, ale nechci z toho dělat normu. Asi to ve svém věku přijímám hůř než o generaci mladší lidi. A říkám to s vědomím, že mě budou lidi mít za homofoba, ale kdo mě zná, ví, že to nejsem ani náhodou," řekl pro iDnes herec, který se kromě toho pustil i do lidí s nadváhou.

"Doba plus size modelek a modelů? Mně to ale připadá odporné. Je to tak, že si to tihle tlusťoši, jako jsem já, vyřvali. Něco jako 'jsem tlustá, ale mám právo být na titulce Vogue'. Houby. Ta hubená modelka na sobě maká, drží dietu, aby mohla být modelka. A někdo, kdo má sto šedesát kilo, má pocit, že má to právo taky, jenže tak to není. Jak může dvousetkilový chlap žalovat aerolinky, že po něm chtějí zaplatit dvě letenky, když se nevejde na jedno sedadlo? Nechci se vysmívat, třeba za to nemůže, třeba má nemocnou štítnou žlázu, ale když mám prdel za tři lidi, musím si holt připlatit," rozohnil se Novotný, který má za to, že dnešní mládež je líná.

Reakce na sebe nenechaly dlouho čekat. Upřímně naštvaná je například filantropka Nikol Leitgeb. "Pokud se budeme bavit o tom, co je norma a co ne, tak zrovna tyhle homofobní kecy nejsou v normě, Michale. Vždycky když vidím Prague Pride nebo pochody za práva gayů a lesbiček, tak si říkám, že už je to v dnešní době zbytečný, že je to přece úplně normální. Kdyby za mnou přišel Máťa nebo Tobajz, že jsou na kluky, tak jim řeknu, super, tak už to víš, tak jsi na to přišel. Skvělý, jdeme dál. Ale tady vidím, že žiju v nějaký svojí bublině a mimo ni je to ještě jinak, což je smutný, a je mi líto, že to má takhle někdo v hlavě," reagovala na svém profilu na Instagramu na hercova nenávistná slova.

A rozhodně není sama. Dále se podívejte, komu dalšímu vyjádření Michala Novotného vadí.