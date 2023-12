"Hnát se za tím, abych byla za Pamelu, je cesta do pekla," přiznává Daniela Špinar

Před dvěma lety oznámil Daniel Špinar, tehdejší šéf činohry Národního divadla, že se stává Danielou Špinar. Od té doby prochází tranzicí, kterou ovšem vnímá jako celoživotní proces. "Být trans je neustálý proces, protože neustále bojujete s nějakým disbalancem v sobě. Vy vlastně nepatříte nikam, protože jste oboje. A potřebujete to zharmonizovat tak, abyste fungoval dobře ve společnosti a abyste se cítil dobře vnitřně," řekla režisérka v podcastu Čestmíra Strakatého.

Podle Daniely Špinar existují jenom dvě pohlaví - mužské a ženské. A mimo tyto dvě kategorie fungují trans lidi, kam Daniela Špinar řadí například i nebinární osoby. "Já beru trans lidi, že jsou unikátní, mají unikátní zkušenost. A že je potřeba, aby si tihle lidé dělali s tělem, co potřebují, aby byli spokojení," uvedla režisérka s tím, že některý trans člověk potřebuju změnit "úplně všechno", zatímco jiný ne.

Ona sama došla k pochopení, že je fajn dát si čas a neřešit určité věci. "Neřeším, když mě někdo považuje víc za muže, někdo ve mně vidí víc ženu, někde ve mně vidí obojí. Takhle to totiž je, to jsem já." Daniela Špinar považuje za důležité, že takhle vydává správný signál, kým je. "Nesnažím se skrývat se za druhý gender, protože si myslím, že tam se nikdy úplně nedostanu. To nejde."

Režisérka připouští, že dospět k tomuto poznání nebylo snadné. "Když jsem se hnala za tím, abych byla za Pamelu Anderson, tak jsem si najednou uvědomila, že to je další cesta do pekla. Že jsem doteď předstírala muže a teď směřuju k tomu, abych předstírala ženu. Ale já jsem unikátní v tom, že já jsem prostě obojí," řekla režisérka.

