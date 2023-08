Sandra Nováková truchlí a Jan Čenský leze na ocelovém laně vysoko nad zemí

Čas dovolených je v plném proudu, a zatímco například Nikol Leitgeb navštívila svou milovanou Itálii a věnovala se povalování na pláží, herec Jan Čenský se rozhodl pro pořádnou dávku adrenalinu a zkouší, jaký je pohled na svět z výšky ve skalách.

To, že ani malé děti nemusí své rodiče omezovat v jejich koníčcích, dokazují zpěvačka Marta Jandová nebo třeba Vendula Pizingerová.

Na to, co dalšího se uplynulý týden událo na Instagramu, se podívejte do naší galerie.