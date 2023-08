Milana Peroutku vytopil neužívaný bidet, Arichtevovi slaví desáté výročí svatby

Léto je v plném proudu a české celebrity si jej užívají po svém. Ne každý se může ovšem pochlubit pouze sluníčkem a mořem: Milana Peroutku nemile překvapil nepoužívaný bidet, který mu vytopil část domácnosti. Na všechno se ale dovede dívat i z lepší stránky, a ačkoli teď i se svým manželem budou chvilku žít "jako na stavbě", je rád, že to aspoň neodnesli i jeho sousedé.

Veronika a Biser Arichtevovi zase 1. srpna slavili deset let od svatby. Režisér pro svou manželku přichystal k této příležitosti dojemné překvapení.

Na to, co dalšího se uplynulý týden událo na Instagramu, se podívejte do naší galerie.