Mareš byl úplně na dně, Havlová přišla o přítele a Tomešová je zlomyslná

Moderátor Leoš Mareš se rozhodl strávit se synem Jakubem nezapomenutelné chvíle v Africe. Vyrazili sami dva, aby se rozloučili předtím, než Jakub vyrazí studovat do Ameriky. Jako cíl cesty si vybrali zdolat nejvyšší vrchol kontinentu Kilimandžáro. Moderátor to podle svých slov ale málem nezvládl.

Na to, co dalšího se uplynulý týden událo na Instagramu, se podívejte do naší galerie.