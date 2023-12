Pavlína Pořízková ukazuje, jak lidé lžou, a Laďka Něrgešová se bouří proti Mikuláši

Adventní čas je v plném proudu a tento týden navštívil miliony domácností Mikuláš. Řada osobností ale odmítá starý způsob, kdy čerti děti strašili, a volí více respektující přístup. Jednou z nich je i moderátorka Laďka Něrgešová. Dalším, kdo se odporem k zavedenému způsobu netají, je herečka Veronika Arichteva. Ta proto raději sbalila rovnou celou rodinu a odletěla do tepla.

Na to, co dalšího se uplynulý týden událo na Instagramu, se podívejte do naší galerie.