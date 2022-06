TV Prima chystá seriál Dobré zprávy. Představila duo moderátorů, vzniklo i studio

Seriál podle tvůrců líčí příběh vesnické dívky Báry (Natálie Halouzková), která získá stáž v redakci Dobrých zpráv, čímž si začne plnit své sny. Nejen díky ní tak diváci uvidí to, co se děje za kamerami, když jsou vypnuté. "Bára je moc milá holka, je z vesnice a pro místní televizi točí reportáže. Shodou okolností se dostane na stáž do Dobrých zpráv, a tím všechno začne. Je velmi cílevědomá, nesmírně ji to baví a myslím, že se dostane daleko," prozrazuje na svou postavu hlavní hrdinka Natálie Halouzková, jejímž seriálovým partnerem bude Vladimír Polívka.

Každá zpravodajská stanice má i svou ústřední moderátorskou dvojici. Tu v seriálu ztvární Sára Rychlíková v roli Mony Fiedlerové a Jan Fanta jako Šimon Polanský. "Mona je ďáblík a nebude asi všem sympatická. Je kariéristka a jde si dost za svým. Trošku si myslí, že se svět točí kolem ní, ale v jádru nebude zlá," prozrazuje na svou moderátorskou hvězdu herečka Sára Rychlíková, která bude vždy sedět po boku svého seriálového partnera Šimona.

"Pro mě je to první velká role v seriálu a musím říct, že jsem za ni moc rád. Je mi tu moc hezky a přiznávám, že natáčení je velká dřina. Šimon je takový typický chlap. Trochu do větru, u žen oblíben, hodně oblíben, i když má jednu doma," usmívá se seriálový nováček Jan Fanta.

Trojlístek moderátorů doplňuje Denisa Nesvačilová coby Gita Rosová. Dobré zprávy, pro které bylo postaveno speciální televizní studio, se natáčejí v ateliérech v Holešovicích. O jeho nasazení bude TV Prima diváky včas informovat.