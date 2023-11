Trojice komiček 3v1 oznámila konec: "Řekly jsme všechno, co jsme chtěly"

Činnost svérázné komické trojice ve složení Nikol Leitgeb, Martiny Pártlové a Veroniky Arichtevy už nějaký čas skomírala. Trio s názvem 3v1 fungovalo od roku 2012, kdy jej odstartovala spontánní parodie pořadu Prostřeno. Zatímco kdysi intenzivně natáčely videa, pravidelně se objevovaly na besedách po celém Česku a bylo je slyšet i z rádia, poslední dobou se po triu jakoby slehla zem. Samotné jeho členky se to rozhodly uvést na pravou míru.

"Asi jste si všimli, že už nejsme v éteru," oznámily na svých sociálních sítích s tím, že rádio Evropa 2 jim sice místo pořád drží, ale nemají v plánu toho využít. "Po těch sedmi krásnejch letech jsme si uvědomily, že už jsme vám řekly všechno, co jsme chtěly, a že je dobrý umět včas skončit."

Krátce poté se začalo v médiích spekulovat, jestli za koncem pořadu nestojí vzájemné osobní spory, konkrétně rozkol mezi Leitgeb a Arichtevou ohledně výchovy dětí. Nic takového ovšem ani jedna z nich nepotvrdila.

"V každým kamarádství je to občas nahoru a dolů, myslím, že to je stejný jako v manželství," vyjádřila se k tomu pro Blesk Arichteva. "Ano, občas se s holkama pohádáme, určitě to není jen s Nikčou, je to i s Marťou, ale pak se zase udobříme," dodala s nadhledem.

Její slova potvrdila Blesku i Pártlová. "V tomhle případě jde vážně o to, že tu Evropu 2 prostě už nezvládáme. My se hádáme tak průběžně, rozepře tam byly vždycky, protože jsme tři ženský," popisovala zpěvačka, která zrovna pracuje na nové desce. Arichteva dodělávala dům a měla plné ruce práce se stěhováním, Leitgeb zase odstartovala nový nadační fond Radovan.

"U nás je to spíš takový vývoj," konstatovala dále Pártlová, "každý máme svoje rodiny a to časté stýkání už bohužel není možné. Nikdy ale nedojdeme k tomu, že bychom se nezdravily nebo na sebe házely nějaké hnoje," ujistila své fanoušky.