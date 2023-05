Tři děti nestačí, ale rodit už nechce. Tomáš Klus s manželkou zvažují pěstounství

Zpěvák Tomáš Klus se už teď může pochlubit třemi potomky: dcerami Josefínou a Jenovéfou a synem Albertem. Nejstarší Josefína se dokonce nedávno vydala na hereckou dráhu a ve svých deseti letech začne co nevidět natáčet seriál, kde hraje po boku svého tatínka.

Možná i tento projev včasné dospělosti nutí rodiče přemýšlet, že se jejich děti stávají samostatnými, a proto touží svoji rodinu ještě o něco rozšířit. Koneckonců, manželka zpěváka a herce, Tamara Klusová, se v nedávném rozhovoru nechala slyšet, že by dětí chtěla klidně i dvacet.

"Já se vždycky musím velmi silně bránit jejím atakům v momentě, kdy je přítomno v dosahu půl kilometru nějaké miminko," prozradil Klus pro Expres. Od dalšího dítěte ovšem Klusovou odrazuje myšlenka na další těhotenství. Manželé jsou otevřeni možnosti, že by se stali pěstouny. "Myslím si, že k tomu rozhodně dojde," domnívá se zpěvák.

"Tamara dlouho bojovala za pěstounskou péči a měla určité výhrady ke kojeneckým ústavům," zdůvodnil postoj své ženy. Čas na to, přijmout do rodiny nové dítě, ale ještě zcela nenastal. "Mám radost, že ta situace je taková, jaká je, protože nic nenahradí milující náruč. Aby ta náruč byla znovu plná energie a tak láskyplná, jako byla k našim dětem, potřebuje obejmout sebe samu a vydat jiné děti. Ne ty fyzické, ale ty múzické. Teď je čas na to, aby byla plodná jiným způsobem a láskyplná především sama sobě."