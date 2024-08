"Kvůli dětem budu muset na OnlyFans," šokovala Tori Spellingová

Jedna z hvězd seriálu Beverly Hills 90210 Tori Spellingová je matkou pěti dětí. S bývalým manželem Deanem McDermottem se musí postarat o Liama Aarona, Stellu Doreen, Hattie Margaret, Finna Daveyho a Beaua Deana. A protože nejstaršímu synovi je už sedmnáct let, intenzivně řeší otázku vysoké školy. Ty jsou ale ve Spojených státech velmi drahé. O tom diskutovala ve svém podcastu misSpelling s hercem Williamem Shatnerem.

"Máš několik dětí, které půjdou do školy a na univerzitu, což je neuvěřitelně drahé. Myslím tím, že je to prostě šílené," řekl představitel kapitána Kirka ze seriálu Star Strek. Spellingová má ale plán. "Budu muset jít na OnlyFans, abych je dostala na vysokou," překvapila svou odpovědí.

Třiadevadesátiletý herec však v tu chvíli netušil, o čem to Spellingová mluví. "Jak popsat OnlyFans? Je to stránka, kde původně tvořily spíš ženy - ne sexuální pracovnice - ale něco v tomhle směru, a teď to dělají herečky. Jsou tam komici a kuchaři, kteří tam dávají videa a lidé platí. Můžete si to předplatit. Teď to dělá spousta hereček a ukazují se. Například jste v bikinách nebo v něčem odhalujícím, a pokud vás lidé odebírají a zaplatí víc, mohou navíc dostat třeba snímek, na kterém jsou vidět vaše prsa," popsala staršímu kolegovi princip placené platformy Spellingová.

Ta už dříve přiznala, že na OnlyFany pod falešným jménem odebírala profil herečky Denis Richardsové, a také to, že tam utratila během dvou dnů 400 dolarů. "Celý OnlyFans mě docela fascinoval, nebudu lhát," řekla k tomu minulý rok.