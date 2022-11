"Tomuhle světu nerozumím," říká Jiřina Bohdalová, která byla nařčena z podvodu

Diváci na Ostravsku se o víkendu těšili na to, že na vlastní oči uvidí herečku Jiřinu Bohdalovou. Jenže to se nestalo a herečka musela účast na obou plánovaných představeních ze zdravotních důvodů zrušit. Přestože to vše vypadá jednoduše, celá věc má nepříjemné pokračování.

Producent obou představení Petr Baránek se cítí být podveden a rozhodl se vyřídit si účty s Bohdalovou přes média. "Takže, ať už se mi investice do projektu vrátí, či spíše nikoliv, důrazně varuji všechny kolegy, zakázky stínům minulosti už nedávejme. Jen ubližujeme sobě, republice a demokracii," citoval například server Super.cz obsah e-mailu, který Baránek rozeslal na všechny strany. Neváhal v něm také prozradit například to, že si Bohdalová účtuje částku 100 tisíc za jedno představení.

Takové nařčení si herečka pochopitelně nenechala líbit. "Jsem nemocná, mám chřipku. Kvůli tomu jsem nebyla ani na premiéře vlastního filmu. To jako nemůžu být nemocná? Ať jde někam. Prokristapána: ve svém věku nemůžu churavět jako kdokoliv jiný? A ještě to dává do novin? Tomuhle světu nerozumím. Ležím a teď jdu na kapačky," rozčílila se Bohdalová pro magazín eXtra.cz. "V divadle jsem představení odřekla, u toho dalšího uvidím podle toho, jak se budu cítit. Že přišel o peníze? Já taky. To je riziko podnikání," dodala nasupeně s tím, že s Baránkem už do budoucna nechce mít nic společného.

Na to Baránek zareagoval dalším e-mailem, ve kterém trochu mírní své vyjádření a herecké legendě přeje pevné zdraví. A nezapomněl dodat, že peníze, které ho příprava vystoupení stála, bude vymáhat po zastupující agentuře. "V tisku jsem se dočetl, že jste se mnou žádnou smlouvu nepodepsala. To je pravda. Podepsal jsem ji s agenturou Nelly, která se staví do pozice zastupovat vás. Je jasno, po kom chtít tu několikasettisícovou sekyru, co nám tu na Ostravsku zůstala," uvádí Baránek.