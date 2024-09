Tomáš Vartecký se jen pár měsíců po rozchodu s Annou K. oženil

O soukromí hudebníka Tomáše Varteckého fanoušci dlouho neměli tušení. Až poté, co před dvěma měsíci vydala zpěvačka Anna K. oznámení o tom, že jejich vztah po dlouhých 27 letech skončil, otevřel se i on svým fanouškům a přiznal, že zatímco Anna K. se vyrovnává se životní změnou, on se už dávno posunul a dokonce navázal nový vztah. A že to s partnerkou Martinu myslí opravdu vážně, dokázal o tomto víkendu, kdy se dvojice vzala. K veselce došlo v sobotu v Mečově nedaleko Náchoda.

"Zasnoubili se asi dva týdny poté, co se poznali. Tomáš si chtěl Martinu vzít, co nejdřív to jen půjde," prozradil Blesku zdroj z okolí páru. "Martina měla v tu dobu dokonce stále ještě přítele a toho měla i poté, co se už zasnoubila s Varteckým. Teď už to je tedy konečně expřítel," dodal zdroj. Ze snímků ze svatby je patrné, že s formalitami si novomanželé hlavu příliš nelámali. Nevěsta oblékla obyčejné černé šaty a ženich kožené kalhoty a černou košili.

Přitom ještě letos na jaře Anna K. v televizi mluvila o tom, že nevěstou by měla být ona a že by ráda manželství uzavřela, než jí bude 60. "Dostala jsem nějaký prsteny. Strunu od kytary, kterou smotal. A taky jsem dostala podložku od pantu od dveří. Ale pak se ještě vypravil do Pařížský pro Cartiera," prozradila letos v březnu v pořadu 7 pádů Honzy Dědka.