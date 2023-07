Titul Miss Nizozemska získala poprvé v historii žena, která se narodila jako muž

Titul nejkrásnější ženy Nizozemska si o víkendu odnesla dvaadvacetiletá modelka Rikkie Valerie Kolléová. Ta se tak stala první transgender ženou, která korunku královny krásy v zemi tulipánů vybojovala.

"Když jsem byla malý Rik a přiznala jsem se, že jsem trans, nebylo to pro všechny snadné a také jsem tím trpěla. Doufám, že díky svému odhodlání a síle vnesu do společnosti změnu," uvedla modelka, která pochází z města Breda na jihu země. Svým úspěchem by ráda motivovala další lidi, aby se nebáli plnit si své sny. "Vím lépe než kdokoli jiný, jaké to je, cítit se sama a nebýt obklopena jen pozitivními myšlenkami," uvedla ve svém medailonku, který poslala do soutěže.

Už v zimě ji čeká další výzva, zúčastní se totiž světové soutěže Miss Universe. Kolléová bude teprve druhou otevřeně transgenderovou soutěžící na Miss Universe po španělské modelce Ángele Ponceové, která se akce účastnila v roce 2018.