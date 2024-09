Starší bratr Michaela Jacksona Tito Jackson zemřel ve věku 70 let

Jeden z bratrů bývalé populární skupiny Jackson 5, Tito Jackson, zemřel ve věku 70 let. Informovala o tom agentura AP s odvoláním na sdělení rodiny. Tito patřil k významné hudební rodině, byl třetím z devíti Jacksonových dětí, mezi něž patří i světové superhvězdy Michael Jackson a Janet Jacksonová. Písně skupiny Jackson 5 jsou oblíbené dodnes.

"S těžkým srdcem oznamujeme, že náš milovaný otec a člen Rokenrolové síně slávy Tito Jackson, již není mezi námi. Jsme v šoku, zarmouceni a máme zlomené srdce. Náš otec byl neuvěřitelný člověk," uvedli jeho tři synové v prohlášení zveřejněném na Instagramu.

Do skupiny Jackson 5 patřili bratři Jackie, Tito, Jermaine, Marlon a Michael. Kapela byla v roce 1997 uvedena do Rokenrolové síně slávy, v 70. letech měla několik hitů, které se umístily na předních příčkách hitparád včetně písní ABC, I Want You Back a I'll Be There.

Toriano Adaryll "Tito" Jackson se narodil 15. října 1953 a v kapele Jackson 5 zpíval jako doprovodný zpěvák a hrál na kytaru, platil tak za nejméně výrazného člena skupiny. Jeho ostatní bratři později zahájili sólovou kariéru, včetně Michaela, který se stal jedním z nejznámějších světových popových interpretů s přezdívkou Král popu. Michael Jackson zemřel 25. června 2009 ve věku 50 let.