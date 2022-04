Je to další holka. Václav Noid Bárta se stal potřetí otcem. Zmínil se i o svatbě

"Milujeme tě, Aničko. Holky jsou v pořádku, taťka bulí," napsal zpěvák Václav Noid Bárta ke sdílené fotografii, na které drží novorozenou dceru. V příspěvku rovněž nezapomněl poděkovat své partnerce, tanečnici Elišce Grabcové, se kterou tvoří pár od roku 2017. Seznámili se tehdy při práci na muzikálu Sestra v akci v Hudebním divadle Karlín.

To, že se narodí znovu dcera, budoucí rodiče věděli již dopředu a moc se na ni těšili. Na časté dotazy, zda by nechtěl ještě syna, Bárta vždy odpovídal záporně. "A tím s plozením končím. Tři holky stačí a já stejně kluky neumím. Navíc už vím, jak holky vychovávat, takže jsem rád, že to bude holčička," řekl ještě před porodem Blesku.

Na malou sestřičku doma čeká nejen dvouletá Eliška, kterou má hudebník se současnou partnerkou, ale také sedmiletá Terezka, jejíž maminkou je zpěvákova exmanželka, modelka Gábina Dvořáková.

Zda Bárta ke třetí dceři přidá i třetí manželství, nevyloučil. "Eliška je láska mého života a nikdy bych ji za nic na světě nevyměnil. Svatba bude, ale všichni se to dozví až po ní," podotkl zpěvák, jehož první manželkou byla zpěvačka Lucie Bílá, s tou ovšem kvůli zdravotním komplikacím rodinu nezaložil.

Bárta se do povědomí veřejnosti dostal jako zpěvák kapely Dolores Clan. Poté začal účinkovat v muzikálech a dnes se věnuje převážně skládání hudby a natáčení reklam. S partnerkou Eliškou Grabcovou jsou jako autoři podepsáni například pod písní Malý princ, kterou složili pro herečku a zpěvačku Evu Burešovou.