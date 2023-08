Tereze Kostkové na synových známkách nezáleží

Konec prázdnin se blíží a herečka Tereza Kostková se kromě přípravy na novou divadelní sezonu chystá i na další školní rok svého šestnáctiletého syna Antonína. Na rozdíl od mnoha jiných rodičů ho ale netlačí k tomu, aby měl v "žákovce" samé jedničky.

"Naše školství není v dobrém stavu a mnoho mých fundovaných hostů v rozhlase mi to potvrzuje. Že by se náš Toník přetrhl, aby měl samé jedničky, to netvrdím. Ale vím, že nemůže obsáhnout ve škole všechno na jedničku, na to má kapacitu málokteré dítě a já chci mít primárně šťastného syna, který se věnuje na maximum tomu, pro co má vlohy," zamýšlí se Kostková nad tlakem, kterému musí řada dětí ve škole čelit.

Dobře si také uvědomuje, že každé dítě je naprosto jedinečné. Srovnání má i s nevlastními potomky, kteří jí do života přišli díky svatbě s režisérem Jakubem Nvotou. "Bude-li šťastný jedničkář, třeba jako Kubův mladší syn, který je studijní typ a má mimořádnou hlavu na učení, budu ho k tomu vést. Ale respektuji i to, že to má moje dítě jinak, a tak ho vedu primárně k aktivitě. Aby věděl, co ho baví, a to měl chuť a touhu dělat. Toník má plejádu známek, ale je ke mně upřímný, nemá vředy ze známek ze školy, a to je pro mě podstatné," má herečka jasno v tom, co je pro ni u syna důležité.

A podobný postoj zastávají v celém slavném hereckém klanu. "V naší rodině totiž máme index štěstí na nejvyšší příčce. Rozhodně v našich základních hodnotách nejsou růst, prosperita a nový mobil každou sezonu hlavními ukazateli úspěchu," říká rázně dcera hereckých legend Carmen Mayerové a Petra Kostky.