Tereza Kostková: Rozvod bolel a oba jsme nechtěli, aby bolel našeho syna

Koncem roku 2015 se Tereza Kostková rozvedla se svým tehdejším manželem, režisérem Petrem Kracikem. "Oba nás s Petrem rozchod bolel a oba jsme chtěli, aby nebolel našeho Toníka. To, co bylo mezi námi, nesouviselo s naším rodičovstvím. Nikdy jsem k Petrovi necítila nenávist a nikdy jsem o něm neříkala nic negativního. Mluvit před dítětem křivě o jeho tátovi mi připadá hanebné. Vždyť je to partner, kterého jsem si vybrala, se kterým mám dítě, tak přece nemůžu ty společné roky spláchnout, hodit do koše. Tím bych spláchla i sama sebe," řekla Tereza Kostková v rozhovoru pro iDnes.

Herečka zároveň připouští, že ne vždy je vše zalité sluncem: "Samozřejmě že takové situace jsou těžké. Nedá se na ně připravit, vyškolit se. Jediná šance, jak je zvládnout, je chovat se upřímně. Odpovídat upřímně na všechny otázky. Tonda se v různých fázích dospívání začal ptát. Vždy jsem se mu pokoušela vysvětlit, jak jsem se v různých situacích cítila, proč k rozchodu došlo. Snažila jsem se, aby pochopil, že když nám s jeho otcem něco nevyhovovalo, v žádném případě to neznamená, že jeho táta je špatný nebo že by měl být špatný jejich vztah. A velmi si vážím toho, že mají vztah hezký."

Zvládnout rozvod jí pomohl i fakt, že oba její rodiče se dali dohromady jako rozvedení. Jsou spolu dodnes a Tereze ukázali, že i na první pohled komplikované vztahy mohou fungovat. "Maminka byla se svým prvním mužem Maxem, tatínkem mé sestry, v absolutním souladu až do konce jeho života. Bylo pro mě samozřejmostí, že Max a můj táta byli přátelé. Já jsem toto opravdu zažila. Ale jak víme, ne vždy to tak funguje," dodává herečka, která se v roce 2018 podruhé vdala. Jejím manželem je slovenský režisér Jakub Nvota.