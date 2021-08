Tenistka Strýcová před porodem: O pohlaví miminka i výchově

Přípravy na miminko vrcholí. Tenistka Barbora Strýcová se těší na narození prvního potomka a přiznává, že emoce jí dávají zabrat.

"Musím říct, že pláču často. Není to úplně vidět, ale polykám i takové ty knedlíky. Když si zavzpomínám, co se všechno událo, ale i když se třeba dívám na nějaký smutnější film," uvedla pro iDnes.cz Strýcová. Dodala, že jinak její těhotenství probíhá bez problémů.

Porod a výchova

"Samozřejmě se může všechno změnit, ale chtěla bych, aby to bylo přirozenou cestou… Samozřejmě bych vám chtěla říct, že bych chtěla být takovou ostřejší mámou a nerozmazlovat dítě. Ale může se to změnit, až se narodí, tak bude ňu, ňu, ňu. Nemám obavy z toho, jakou budu mámou, ale nějaké strachy tam jsou," uvedla v odpovědi na otázku, zda by chtěla rodit přirozeně a jestli má obavy, jakou mámou bude. Bára také přiznala, že její dítě nedostane nic zadarmo a chtěla by být striktní.