Telefon v popelnici nebo chleba za stěračem. Roztržitá Gabriela Soukalová se nenudí

Moderátorka a olympijská medailistka v biatlonu Gabriela Soukalová vždycky vybočovala ze zástupu jiných sportovkyň. Ať už to bylo její pověstné líčení, nebo třeba roztržitost, která ji doprovázela i na nejvyšší úrovni. Nebylo proto výjimkou, že si zapomněla boty, odnesla někomu lyže nebo přišla pozdě na start. "Čím víc se snažím, tím jsem roztržitější," posteskla si před lety. A tato vlastnost ji neopustila ani když se stala maminkou.

"Před Vánocemi jsem tak dlouho hledala klíče od auta, až jsem pro stromek jela na kole," popsala se smíchem v rozhovoru pro iDnes.

Ještě větší problémy mívá při cestování autem. "Kapitola sama pro sebe je střecha od auta. Na ní už jsem zapomněla tolik věcí. Jednou jsem zabrzdila na semaforu a na stěrače mi sjel chleba s máslem."

To, že se občas kvůli tomu dostává do prekérních situací, potvrzuje i životní partner Soukalové, podnikatel Miloš Kadeřábek. "Nebo šla se smetím a vyhodila i telefon. Pak jsme ho lovili v popelnici," prozradil na ni otec jejich společné dcery Izabely.

V rozhovoru také dvojice promluvila o tom, zda plánuje svatbu. "Ani jeden z nás se do ní nežene. S Gábinou chci strávit celý zbytek života. Tenhle pocit je pro mě daleko důležitější. Máme Izabelku, větší pouto už neexistuje. A navíc zastávám názor, že lidé by se nejprve měli opravdu dobře poznat. Poznávat se klidně i několik let," myslí si Kadeřábek.

Prozatím si místo prstýnků pořídili společné tetování. Toto trvalé zdobení těla má moderátorka ve velké oblibě. "Vždycky se mi líbilo. Většinu jsem si dělala sama. Každé má pro mě nějakou symboliku. Miloš dokonce našel odvahu a nechal se ode mě tetovat. Máme i jedno společné, já zámeček, on klíč."