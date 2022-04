Burešová bojuje za samoživitelky. Nastavila neobvyklou podobu spolupráce s firmami

Když Eva Burešová minulý týden oznámila, že s partnerem, šéfkuchařem Přemkem Forejtem, čekají prvního společného potomka, vyvolalo to velkou reakci nejen mezi jejími fanoušky. Burešové se ozvalo několik firem s dětským zbožím s žádostí o spolupráci, načež herečka vyzvala obchodníky k neobvyklému kroku.

"Po našem zveřejnění se mi ozvala spousta firem, které by chtěly, abychom propagovali jejich věci. Kočárky, kosmetiku, plenky. Nedokážu to. Nedokážu přijmout něco, co ostatní maminky potřebuji také a prostě si to z finančních důvodů nemohou pořídit. Proč bych takové věci já, jako někdo s nějakým počtem sledujících, měla dostávat zadarmo?" napsala Burešová na svůj profil na Instagramu s tím, že byla s partnerem v šoku, když zjistila, kam až se vyšplhaly ceny kočárků nebo dětské výživy.

Současně přišla s řešením pro firmy, které by s ní rády navázaly spolupráci. "Ráda vám zpropaguji kočárek, který od vás zakoupím, pokud jste schopni darovat alespoň pět kočárků či jiných věcí maminkám, které to štěstí nemají. Tak schválně," vyzvala potenciální obchodní partnery v příspěvku.

A jak se zdá, její snažení bude úspěšné. Hned druhý den informovala svoje sledující o tom, že mnoho společností na její podmínky rádo přistoupí a výměnou za propagaci svoje produkty věnuje rodičům, kteří by si je jinak nemohli dovolit.