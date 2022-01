"Teď už se na mě dívají zaručeně všichni." Zpěvačce v přímém přenosu spadl top

Devětadvacetiletá zpěvačka Miley Cyrus na svůj koncert při příležitosti vítání nového roku 2022 nezapomene. Spolu se stand-up komikem Petem Davidsonem moderovala svůj speciál New Year’s Eve Party na NBC, který se v pátek vysílal živě z Miami. Když ovšem chvíli poté, co hodiny odbily půlnoc, zpívala píseň Party In The USA, její stříbrný top se nechtěně rozvázal a odhalil tak zbývající část jejího těla.

Přestože americká zpěvačka, která na své koncerty často volí titěrné kostýmy, zareagovala pohotově a svůj sesouvající se kus oblečení zachytila rukama, bylo na ní znát, že s takovým trapasem uprostřed programu nepočítala. Její komplet v podobě minisukně a vyzývavého topu neudržel prudké pohyby zpěvačky a uvolnil se.

Po incidentu před kamerami se Cyrus rychle odebrala do zákulisí, zatímco její kapela a doprovodní zpěváci zůstali na jevišti. Její kolega, komik Pete Davidson, se v momentě, kdy došlo k neplánovanému přerušení vystoupení, snažil glosovat situaci. Řekl, že na jevišti "téměř vyklouzlo ňadro".

Cyrus ovšem zanedlouho vyšla, to už na sobě měla červené sako, ve kterém pak zbytek vystoupení dokončila.

"Tak teď se na mě skutečně všichni dívají," dodala zpěvačka s úsměvem a odkazem na to, že pořad měl i tak vysokou sledovanost. Outfit, ve kterém dozpívala, byl dle jejích slov ten "nejzahalenější", v jakém kdy vystupovala.

Na závěr vystoupení zpěvačka poděkovala publiku a zavtipkovala o dramatické chvíli, která se jí stala. "Dnešní show byla celá o flexibilitě," řekla na konci pořadu. "Vytěžte to nejlepší i z těch nejhorších okolností," dodala.