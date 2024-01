Tatiana Dyková vzala na dovolenou i mámu a tchyni. "Fungovala jsem jako aviváž," říká

Herečka Táňa Dyková se před pár dny vrátila z Jihoafrické republiky, kde byla na dovolené s celou svou rodinou, včetně svých rodičů a tchyně - maminky Vojty Dyka.

"Jak jsem tak sledovala celou naši konstelaci, došlo mi, že jsem často fungovala jako aviváž. Bylo to užitečné. Jakmile jsem cítila, že by Vojta někde mohl vypěnit - přece jen měl celou tu naši partu na starost -, automaticky jsem situaci zjemňovala. Bylo to místy zábavné," prozradila herečka na premiéře filmu Aristokratka ve varu.

Herečka byla v JAR už poněkolikáté, její maminka zde totiž v minulosti našla druhý domov. "Vraceli jsme se na místa, kde moji rodiče osm let žili, tak to byla taková vzpomínková road movie. Vojta ani jeho maminka to tam neznali, chtěli jsme jim ukázat místní přírodu, zvířata a zvyky," řekla Dyková pro Deník.cz.

Dovolená byla poměrně akční a cestovatelsky náročná - dva dny někde, pak zabalit, přejet, další dva tři dny zase jinde, opět přejet a dál. Tánina i Vojtova maminka to ovšem zvládly skvěle! "Mají můj obdiv, že to ve svém věku daly. Však jsme se taky půl roku před odjezdem hroutili, aby to všechno dobře dopadlo. Musím říct, že každý se neuvěřitelně snažil vycházet druhým vstříc. Jakmile někdo cítil, že se blíží krize, hned reagoval: 'Jéje, děda nemá dobrý den,' a ostatní se zapojili," prozradila Tatiana tajemství vydařené rodinné dovolené a dodala: "Byla to krásná rodinná pospolitost a vzájemná empatie, právě to jsem si odvezla z Afriky jako nejsilnější a nejhezčí zážitek."