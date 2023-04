Tatiana Dyková se stala herečkou, aby naštvala otce. Později našla lepší motivaci

Herečka Tatiana Dyková patří mezi osobnosti, které si své soukromí velmi střeží. Sama říká, že když chce, dokáže být prakticky neviditelná. Jedním dechem však dodává, že popularitu, která je s její profesí spojená, si umí i užít. "Na druhou stranu, já jsem nechtěla být herečka, aby mě nikdo neznal. Já jsem chtěla být herečka, aby mě znali všichni," přiznala v pořadu Blízká setkání.

Prozradila také, že velký vliv na to, pro jaké povolání se rozhodla, měl jeden bolestný zážitek s jejím otcem. "A navíc ta prvotní, ne úplně zdravá motivace, na kterou jsem přišla, až když jsem pak byla dospělá, byla díky mému tatínkovi. Pamatuju si, že jsem mu jednou sedla na klín a on mě odstrčil a byl myšlenkama někde jinde. A já jsem si řekla: 'Tak ty mě nechceš vidět, tak já udělám něco, že se na mě budeš muset dívat celý život.' Chudák, a musí. Teda pokud si zapne televizi. To bylo něco, co je dětská hlava schopná vymyslet, zasít tam ten program a ten se tam pak rozroste," řekla herečka.

Později si však uvědomila, že s podobnou psychickou zátěží nechce pokračovat. "Už v dospělým věku jsem zkoumala, jaká byla moje motivace stát se herečkou, a přišla jsem na tenhle moment, který byl hrozně silný. Ale řekla jsem si, že to není úplně zdravé a neslučuje se to s mojí představou, jak pokračovat. Chtěla jsem mít jinou motivaci, a to dělat lidem radost. Tak jsem na tom začala pracovat. A najednou se proměnila i ta práce a ty nabídky byly jiný," říká s tím, že pozorný divák by možná byl schopný vysledovat v průběhu její kariéry moment, kdy k tomu došlo.