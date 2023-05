Taťána Kuchařová netouží být stará matka: "Nechci vodit dítě do školky v padesáti"

"Je to každého soukromá věc, ale já bych nechtěla vodit dítě do školky anebo do první třídy v padesáti nebo ve vyšším věku. Ale to je moje soukromá věc a názor," říká modelka Taťána Kuchařová, která už oslavila pětatřicáté narozeniny.

Modelka si je vědoma i toho, že v současnosti se přístup k založení rodiny začíná pomalu měnit. "Hodně se to posunulo. Vlastně mě i obrovsky těší, jak se to vrací, že třeba generace mojí sestry, které je šestadvacet let, má děti a chtějí mít další děti. Je krásné vidět mladé rodiče. Samozřejmě, my jsme zase trošku jiná generace," myslí si Kuchařová s tím, že ona sama měla v životě spoustu krásných pracovních příležitostí a teď už nastává čas na další etapu. V té se vidí jako součást šťastné rodiny.

A i když to nepotvrdila přímo, v rozhovoru pro iDnes naznačila, že je znovu zadaná a spokojená s tím, jak teď její život vypadá. "Ale ať řeknu cokoliv, tak se zase tady budou dít fámy, jestli někoho mám, nemám. Takže fakt si soukromí nechávám teď pro sebe a budu si ho střežit. Mám se hezky, dobře a fakt jsem zase šťastná. Je to krásné," dodala potutelně.