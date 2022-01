Taťána Gregor Brzobohatá rozesmála fanoušky. Po rozchodu pořídila vtipnou fotku

Neobyčejný smyl pro humor projevila Taťána Gregor Brzobohatá, která momentálně prochází složitým obdobím poté, co se rozpadlo její pětileté manželství s hudebníkem Ondřejem Gregor Brzobohatým. Bývalá Miss, která jako jediná Češka zatím dokázala získat titul Miss World, se nechala vyfotit u stěny plné paroží. Pod fotku, kterou přidala na svůj Instagram, připsala pouze "Jenom?" a přidala smajlíka a hastagy #deerseason #andjustlikethat. U fanoušků tím vzbudila neobvyklý ohlas.

Velká část z nich v tom vidí vtipnou reakci na fakt, že to byl právě její manžel, kdo vztah ukončil a v současnosti už má novou lásku. "Tak teď jsem si vás oblíbila! Takovou pr*del ze sebe může udělat jen někdo, kdo je opravdu silný," zní například jeden komentář. A i další jsou v podobném duchu. "Sebeironie je známka inteligence. To je proste život," píše další uživatelka. "Mám takové tušení, že jste ukázala, jak si to užíváte, a nebrečíte za tím, co vůbec nestojí za zmínku," myslí si další fanynka.

Konec vztahu mezi čtyřiatřicetiletou Miss World a Brzobohatým vyšel najevo v prosinci minulého roku. Přestože hudebník tvrdil, že žijí odděleně už od léta, jeho ženu to zaskočilo. Před Vánoci se pak objevily fotografie, kde reportéři Blesku zastihli Brzobohatého po boku tanečnice Zuzany Pilné.

"Jediné, co k tomu můžu říct, je to, že náš vztah jsme definitivně ukončili až včera a požádám o rozvod. To, co jsem se dozvěděla z médií, mě překvapilo a zaskočilo. Je to pro mě pochopitelně veliké zklamání v člověkovi, kterému jsem věřila a plánovala s ním aktuálně rozšířit rodinu a se kterým jsem 30. 6. 2021 obnovovala manželský slib, který pro mě přichystal jako překvapení k 5. výročí svatby," řekla v prosinci pro pořad Showtime.