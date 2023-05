"Táta říkal, že jsem ženská jako kostel," říká herečka Sabina Remundová

V rozhovoru pro časopis Reflex herečka Sabina Remundová zavzpomínala na své dětství: "Když jsem byla malá, běžel seriál Nemocnice na kraji města, sociální média ani žádné uměle vytvořené celebrity neexistovaly, Československá televize tehdy měla jenom dva kanály, všichni na ně koukali. Máma taky hrála ve spoustě filmů, pozornost vůči naší rodině byla fakt velká," uvedla dcera herečka Ivy Janžurové a režiséra Stanislava Remundy.

Herečka, která nedávno oslnila v roli Olgy Holcové v seriálu Kukačky, ocenila, že i když během sezony byli rodiče hodně zaneprázdnění, svým dcerám vynahrazovali společný čas o prázdninách, kdy pobývali na venkově bez dosahu návštěv nebo telefonů.

Remundová také zavzpomínala na svého otce: "Narodila jsem se do zvláštního modelu, měli jsme štěstí na tatínka, který v rodině fungoval na tehdejší dobu velmi moderním způsobem. O hodně úkolů se postaral on, rozhodně nad rámec běžné normy. Vařil, nakupoval, staral se, když jsme byly malý."

Otec jí taky udělil cennou hereckou radu, i když její význam došel Sabině Remundové až později. "Tatínek vždycky tvrdil, že jsem sošná, a myslel to jako pochvalu, i když se mi v pubertě zdávalo, že mi sděluje, že mám zhubnout. Říkal, že jsem ženská jako kostel, který stojí pevně na zemi, a na tom že musím stavět. Teď plně chápu, jak to myslel: kombinace sošného zevnějšku a citlivého vnitřku je vlastně moje devíza, která může být pro herectví zajímavá. Protože herectví opravdu spočívá hlavně v tom, co z člověka vyzařuje," uvedla herečka.