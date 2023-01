Sabině Remundové díky její roli v Případech 1. oddělení volal vrchní šéf žalobců

Že si publikum herce spojuje s jejich rolemi, Sabinu Remundovou nepřekvapí. Na to, co ji čekalo koncem loňského roku, ale připravená nebyla. "Zazvonil telefon, neznámé číslo. Zvedla jsem to a ozval se pan doktor Igor Stříž, nejvyšší státní zástupce, který zněl velice sympaticky. Ocenil, jak jsem zahrála státní zástupkyni Švihlíkovou v seriálu Případy 1. oddělení, a přednesl nápad, že by mě on a jeho kolegové rádi uvítali u nich v Brně na vánočním večírku státních zástupců. Smála jsem se a že tedy přijedu," popsala Remundová v rozhovoru pro iDnes.

Dodala také, že kývla, jelikož si myslela, že se stala terčem kanadského žertíku. K jejímu velkému překvapení to ale byla realita a nejvyšší státní zástupce se ozval znovu. A přestože se to starší dceři Ivy Janžurové příliš nehodilo, těsně před Vánoci dorazila do Brna, kde podle vlastních slov strávila velmi příjemný čas ve společnosti "kolegů".

"Přes má předešlá varování, že nejsem žádný bavič a že jsem ve skutečnosti málomluvná a plachá, jsem se k vlastnímu překvapení ujala mikrofonu. Občas takhle sama sebe zaskočím nenadálou odvahou. Pramenilo to z toho, že jsem se tam cítila dobře, jako mezi svými. Uvedla jsem se slovy, že moji kolegové herci v předvánočním čase obvykle jezdí vystupovat do různých ústavů pro mentálně postižené či jinak handicapované, ovšem v tomto případě je to naopak, mentálně handicapovaný přijíždí pozdravit své mimořádné publikum," popsala s humorem, jak setkání probíhalo.

To, že skuteční právníci ocenili její pojetí role, ji velmi potěšilo i proto, že k zadanému úkolu přistupovala intuitivně. Odborná veřejnost ale není jediná, kdo ji za tento výkon pochválil. Možná ještě víc jí záleží na uznání vlastních dětí. Konkrétně syn Vincent, který se letos chystá na maturitu a o obor práva se velmi zajímá, maminku pochválil. "Obě děti jsou na mě asi přiměřeně hrdé a zrovna tak jim záleží na tom, abych nehrála v něčem, na co by potom pyšné nebyly," dodala Remundová, která má ještě mladší dceru Adinu.