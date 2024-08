Táňa Pauhofová si práci vybírá. Chce být co nejvíc se svou dcerou

Od doby, co se stala maminkou, Táňa Pauhofová velice přehodnocuje projekty, na kterých bude pracovat. Její dcera v říjnu oslaví dva roky a herečka si nechce nechat ujít její dětství. Proto svůj nabitý pracovní plán radši důkladně proškrtala.

"Teď dělám málo, velmi málo. Čas, kdy jsem bez mé dcery, musí být opravdu smysluplný. Jdu jen do práce, která má pro mě hlubší smysl. Takže prioritně jsem se svou dcerou a připravuji se tehdy, když ona spí," prozradila v rozhovoru pro web Diva.sk.

Film Vlny v režii Jiřího Mádla, ve kterém si zahrála postavu redaktorky a překladatelky Věry Šťovíčkové, se podle ní mezi smysluplné projekty počítal. "Podle mě jde o nesmírně důležitý film pro nás pro všechny. Pro celou naši společnost," říká o snímku, který se momentálně promítá v kinech. Co se týče režiséra, nešetřila chválou.

Právě Vlny podle ní ukazují náročné životní volby mezi osobními zájmy a zájmy vlasti. Sama neví, jak by se v podobně kritických historických momentech zachovala. "My lidé se v kritických nebo zlomových okamžicích často zachováme jinak, než jsme si mysleli, a sami sebe dokážeme velmi překvapit. Jako příklad může být situace, kdy vedle vás na ulici spadne na zem člověk. Někdo zůstane stát jako zaříznutý a nedokáže se ani pohnout. I kdyby chtěl. Někdo jiný skočí a přiběhne na pomoc. Člověk, který v daném okamžiku zamrzl, může jinak působit velmi odvážně," zamyslela se Pauhofová sebekriticky. "Naše reakce jsou různé a my nevíme reálně, dokud před takovým rozhodnutím nestojíme, co bychom udělali. A po válce je každý generál. Ráda bych řekla, že bych se uměla zachovat odvážně a hrdinsky, ale kdoví."