V tajnosti a nečekaně. Štěpán Kozub se rozvedl s matkou své tříleté dcery

Bára, manželka Štěpána Kozuba, se na veřejnosti nikdy moc neukazovala. V posledních letech nebyla ani aktivní na sociálních sítích. Díky tomu, že o ní její manžel často mluvil, ale nebyla úplnou "paní Colombovou".

Kvůli své ženě Kozub také dramaticky zhubl, ze 115 kilogramů se dostal na 75. "V 15 letech jsem měl 115 kilo, dvě zlaté náušnice a přeliv, kterému se říkalo umělé slunce. Když jsem nastoupil na konzervatoř, líbila se mi jedna holka, moje žena. Ona byla baletka a já jsem si říkal: Podívej se na sebe, to nedáš. Ona byla krásná, vždycky. A já jsem si říkal, že nemám šanci," přiznal Kozub v pořadu 7 pádů Honzy Dědka.

Kozub navíc tvrdí, že si o své nastávající chvíli myslel, že je lesba, a ona si o něm zase myslela, že je gay. "Tak jsme se nějakou dobu míjeli. Když jsem jí dal jednou pusu na krk, tak si řekla: Asi je bisexuální," řekl Kozub, pro kterého bylo seznámení s Bárou vůbec dobrodružstvím. "Šel jsem na to fikaně. Začal jsem se kamarádit se všema jejíma spolužačkama a jí jsem si nevšímal. Jen se stalo to, že z těch osmi spolužaček se mnou asi tři chtěly chodit, a ty mě nebraly… a ještě jeden spolužák se mnou chtěl chodit, ten mě paradoxně docela bral. Ale nakonec jsem to zvážil a šel jsem do svojí ženy," prozradil herec.

Brali se 31. srpna 2019 a 20. července 2020 Bára porodila dcerku Anežku. Kozubova kariéra šla mezitím strmě nahoru, kromě herectví se věnuje i hudbě a stand-upu. Kvůli práci si ho rodina moc neužila. "Jsem hodně pracovně vytížený. Domů se vracím vždy večer, takže manželce moc nepomáhám," prozradil na sebe Kozub, který také několikrát přiznal, že v soukromí má jako introvert do role baviče daleko.

Rozvodové papíry měli manželé podat 1. srpna 2023, manželství bylo rozvedeno koncem listopadu. "Určitě se k věci nebudeme vyjadřovat," vzkázala médiím Kozubova manažerka.