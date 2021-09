I slavní hledají štěstí na seznamkách. Překvapí vás, kdo všechno to vyzkoušel

Mnoho ze slavných si založilo tajný profil na seznamovací platformě Raya, na kterou se zdaleka nedostane každý. Jde totiž o opravdu luxusní aplikaci pro vyvolené. Pro vstup do členského klubu musí zájemci a zájemkyně splňovat velmi přísná kritéria, a ani ta jim nezaručí, že mají účast na platformě jistou na dlouhou dobu.

Šanci v ní mají atraktivní, bohatí a úspěšní žadatelé. I když to zní trochu neuvěřitelně, v minulosti tam nový vztah hledali herci Channing Tatum, Owen Wilson, Arnold Schwarzenegger nebo pilot Formule 1 Lewis Hamilton.

Populární americká komička Amy Schumerová je dneska vdaná za amerického farmáře Chrise Fischera, kdysi ale na elitní seznamce našla sympatického truhláře Bena Hanische a nějakou dobu s ním randila.

Podle deníku New York Times tajuplná Raya sice nezveřejňuje svoje čísla, ale šanci pravděpodobně dostane pouze 8 % uchazečů. Na čekací listině je proto údajně 100 tisíc lidí, přičemž aplikaci aktuálně využívá zhruba 8 tisíc uživatelů. Jeden ze zakladatelů služby Daniel Gendelman podle amerického listu tvrdí, že nezdravé vychloubání na seznamce nemá co dělat, majitelé platformy mají zájem o neotřelé, a přitom pokorné uživatele.

Aplikaci vymyslel bratr Dakoty Johnsonové

Komise složená z 500 anonymních lidí, která lidem členství schvaluje, hledá například také básníky, malíře nebo vědce, kteří vyvíjí léky na nevyléčitelné nemoci. Jakmile se ale uchazeči do aplikace dostanou, ještě nemají jistotu, že se ve vybrané společnosti vůbec udrží. Kromě měsíčního poplatku osm dolarů totiž nesmí odhalit nic z toho, co se na Raye děje. Za prozrazení jakýchkoli detailů nebo sdílení screenshotů známých tváří na sociálních sítích jim samozřejmě hrozí okamžitý vyhazov.

Vedle Gendelmana za aplikací stojí také Jesse Johnson, syn slavného herce Dona Johnsona a nevlastní bratr Dakoty Johnsonové, známé z filmu Padesát odstínů šedi. I když by se dalo očekávat, že herečka svého sourozence v jeho podnikatelských aktivitách podpoří, není to tak. „Vůbec nevím, jak to funguje, a nechci s tím mít nic společného,“ řekla před časem herečka na tiskové konferenci k filmu Jak přežít single.

Podívejte se v naší galerii, jak dopadl pokus Matthewa Perryho sbalit devatenáctiletou blondýnku a proč Demi Lovatové nevadilo, když ji aplikace Raya nechtěla vzít zpátky.