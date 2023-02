"Syna mi neodvezeš," dupnul si Michael Kocáb a zakázal Lejle Abbasové stěhování

Životní cesty Lejly Abbasové a Michaela Kocába se sice rozdělily už před lety, stále je ale pojí jejich společný syn David. A právě kvůli němu "narazil" moderátorčin plán na přesun celé její rodiny na ostrov Kypr. Stěhování se totiž nezamlouvalo Kocábovi, který by tak syna vídal daleko méně, než je zvyklý.

"Museli jsme to přehodnotit. Těch důvodů bylo vícero. Chápu Michaelův postoj, myslím, že kdybych byla v opačné roli, nebylo by to pro mě také představitelné. Nedokázala bych to jednoduše schválit. Ale posuzovali jsme i ekonomický rozměr, kdybychom chtěli mít děti na školách v cizině i tady, co to pro nás znamená," prozradila Abbasová pro Expres.cz s tím, že roli hrála také finanční stránka.

"My jsme se nejdříve (s Kocábem) dohodli na určitém kompromisu, ale nebyl ideální. Jelikož se můj život netýká jenom Davida, ale dalších lidí, musela jsem pořádně zvažovat. Bylo by to skvělé řešení vůči Davidovi a vztahu s Michaelem, ale nebylo dobré ke zbytku rodiny," dodala moderátorka a matka čtyř dětí. Nakonec tedy zůstanou v Česku.