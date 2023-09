Syn zpěvačky Ivety Bartošové Artur Štaidl je sám, ale lásce se nebrání

Šestadvacetiletý Artur Štaidl se na veřejnosti příliš neukazuje. Výjimku udělal u příležitosti natáčení další řady seriálu Iveta, který mapuje životní osudy jeho slavné maminky, zpěvačky Ivety Bartošové, která krátce po svých 48. narozeninách spáchala sebevraždu skokem pod vlak. A rozpovídal se i o svém soukromém životě. Ještě letos v dubnu vzal do společnosti svou přítelkyni, teď je ale podle všeho opět single.

"Momentálně v mém životě žádná holka není. Nechávám tomu volný průběh a prostě se uvidí. Nějak to nevyhledávám," prozradil Štaidl v rozhovoru pro pořad Život ve hvězdách s tím, že by se ale novému vztahu rozhodně nebránil. Zatím ho nejvíc zaměstnává studium psychologie. K tomu se podle svých slov dostal i díky tomu, čím si musel jako malé dítě slavných rodičů projít.

"Bylo to dost náročné. Ve škole se to taky projevilo. Měl jsem od spolužáků před obličejem stále titulky z bulváru. Nebylo to příjemné. Na základce jsem neměl kamarády, jen dva nejbližší. Učil jsem se s tím žít. Toto rozhodnutí ovlivnilo ale i to, jak jsem k tomu přistupoval a jak jsem se s tím vším vypořádal. Vždycky jsem se rád bavil s lidmi o jejich problémech a lidé měli zase tendenci chodit za mnou," říká mladý muž, který před dvěma lety kvůli covidu-19 přišel i o otce, hudebníka Ladislava Štaidla.

I díky dědictví po rodičích materiální nouzí netrpí. To však neznamená, že by nepracoval, právě naopak. "Jsem obchoďák pro agenturu s digitálním marketingem. S kamarády máme ještě firmu, se kterou dovážíme žvýkací tabák," pochlubil se Artur.