Syn jej označil za "prvotřídního haj*la". Brad Pitt si ale života užívá plnými doušky

Je to už sedm let od bouřlivého rozvodu Brada Pitta a Angeliny Jolie. Přesto mu jeho děti - celkově jich má šest - nemůžou přijít na jméno. Před několika dny na veřejnost pronikl instagramový příspěvek jeho adoptivního syna Paxe, který svého otce počastoval mnoha nelichotivými přívlastky a obvinil jej z toho, že jemu i jeho rodině prakticky zničil život. Podle Paxe Thiena se Pittovy čtyři nejmladší děti třásly strachy pokaždé, když se octly v jeho blízkosti.

Slavný herec se k tomu nijak nevyjádřil. Fotografové jej pouze zachytili u elektrického Porsche Taycan, které je považováno za jedno z nejrychlejších aut na současném trhu a prodává se za 200 tisíc dolarů.

Na to, jak se mu daří, i na to, co dramatu předcházelo, se můžete podívat v naší galerii.