Světlanu Nálepkovou zradil vlastní otec. Chtěl, aby jí komunisti odebrali dceru

Většina z nás se při sledování filmu Pelíšky a pohledu na postavu tatínka Šebka ztvárněného Miroslavem Donutilem od srdce zasměje. To ale není případ zpěvačky a herečky Světlany Nálepkové. Podle vlastních slov ji spíše mrazí, protože v postavě přesně poznává svého otce. S tím velkou část svého života nemluvila, protože mu nedokázala odpustit obrovskou zradu.

Otec Nálepkové byl voják s hodností plukovníka, který doma vládl tvrdou rukou. "Svým způsobem nás rád měl, i když to asi neuměl dát najevo. Až časem, protože začal hodně pít, se jeho chování stalo nekontrolovatelným. Nad skleničkou se v něm umocňovaly jeho běsy. Máma pak byla objekt, na který se jeho hněv soustředil," prozradila herečka v rozhovoru pro iDnes.

Ještě před pádem komunismu podepsala Světlana dokument Několik vět a také petici za propuštění Václava Havla. To jejího otce tak rozlítilo, že ji dokonce chtěl udat režimu, že není z politických důvodů schopná vychovávat dceru Josefínu, a chtěl žádat, aby ji úřady odebraly z péče.

"Táta mě chtěl udat, že jsem proti režimu, a nemůžu se proto postarat o dítě. Chápete to? Vlastní táta! Řekl to mému muži Michalovi (Nesvadbovi - pozn. redakce), když ho byl navštívit v nemocnici. Po mém podpisu Několika vět tátu totiž postihla srdeční slabost. Tátovo chování jsem považovala za největší zradu, jakou mi mohl udělat. Dlouho jsem to rozdýchávala," svěřila se Nálepková, která se následně s otcem přestala stýkat.

K jakémusi usmíření došlo až na jeho smrtelné posteli. "Chtěla jsem ze sebe vykřesat nějakou emoci, ale ta nepřišla. Ani pláč. Prostě vůbec nic. Na druhou stranu jsem zjistila, že k němu nechovám žádnou zášť. Cítila jsem smíření a odpuštění. Uvědomila jsem si, že byl jen nebohá lidská bytost, která byla do našeho světa vržena a nevěděla, co se sebou udělat," uzavřela bolestné vzpomínání Nálepková s tím, že i kvůli tomu, jakou výchovou prošla, zvolila u své dcery Josefíny zcela jiný přístup. A vyplatilo se, dodnes jsou prý s dcerou nejlepší kamarádky.