Svatba je zatím pozastavená, rozvod byl drahý, prozradila Šafářová

Před Vánocemi bylo jejich dceři Leontýnce rok a oni se zasnoubili. "Skoro jsme vyhořeli," prozradila Šafářová v televizní show. Vzápětí se opravila, že žádost byla romantická. "Byl lampion štěstí ve tvaru srdce. Ale nevznesl se tam, kam měl," popsala bývalá pátá tenistka světa, kterou na Instagramu sleduje přes 200 tisíc lidí.

Svatba je podle nich v plánu, ale není kam spěchat. Termín zatím nemají, zdůvodňují to i tím, že opatření kvůli koronaviru velkým svatbám nepřejí.

Pro Lucii Šafářovou to bude první sňatek, Tomáš Plekanec byl poprvé ženatý se zpěvačkou Lucií Vondráčkovou. Detaily o průběhu rozchodu se často objevovaly na titulních stránkách bulvárních deníků a časopisů.

"Tak já mám blbý, že on měl drahej rozvod, takže už do tý druhý svatby nechce tolik investovat," smála se Šafářová v Dědkově show. "Ale byla to dobrá zkušenost," dodal Plekanec. Ten má z předchozího manželství dva syny - devítiletého Matyáše a pětiletého Adama.