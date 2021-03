Superhrdinka Gadotová do "toho" šla znovu. Její šaty na předávání cen něco prozradily

Gal Gadotová, představitelka superhrdinky ve filmu Wonder Woman, před pár dny zazářila na Zlatých glóbech, v bílých šatech od Givenchy předávala cenu za nejlepší zahraniční snímek. V pondělí ohlásila na svém Instagramu své třetí těhotenství.

Gadotová zveřejnila soukromou fotografii, na které pózuje se svým manželem Yaronem Versanem a dvěma dcerami, Mayou a Almou a drží si již rostoucí bříško. "A je to tady zase," okomentovala herečka svůj požehnaný stav.

Pětatřicetiletá izraelská modelka a herečka, která se proslavila hlavní rolí v prozatím posledním velkorozpočtovém akčním snímku Hollywoodu, na předávání Zlatých glóbů už své těhotenství maskovala jen těžko. Šaty jí pomáhala vybírat stylistka Elizabeth Stewartová, byly volné a nezdůrazňovaly tělesné křivky, přesto se vzdouvající bříško občas rýsovalo.

Gadotová je vdaná za Yarona Versana již od roku 2008, spolu mají dvě dcery - tříletou Mayu a devítiletou Almu. Její dvě děti a stejně tak i manžel se objevili ve zmíněném filmu Wonder Woman, který měl mít premiéru už v loni v létě, ale kvůli pandemii koronaviru hollywoodská studia odsunula většinu nejočekávanějších titulů.

Wonder Woman 1984 navazuje na tři roky starý snímek Wonder Woman, který celosvětově utržil 821, 8 milionu dolarů. Od pokračování se dle CNN očekávalo, že by jeho tržby mohly překročit hranici miliardy dolarů.