Stylová i na cestách: V letadle nebo autě můžete být "za dámu", a přesto v pohodlí

Čas dovolených je v plném proudu. Výzvou není ovšem jen to, co si zabalit do kufru, ale také jak se obléct po dobu cesty. Ať už se vydáte na putování autem, nebo letadlem, pohodlí a styl se vzájemně nevylučují, naopak. Stačí zvolit ty správné střihy a materiály, abyste byla za "dámu" za všech okolností.

Na módní inspirace, jak se obléct na cesty, se podívejte do galerie.