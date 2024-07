Matěj Stropnický poprvé promluvil o tom, proč ho Daniel Krejčík opustil

Když se herec Daniel Krejčík odstěhoval ze zámku ve středočeských Osečanech, který před lety koupil společně s Matějem Stropnickým, mluvilo se o tom, že důvodem jejich rozchodu byla nevěra. Krejčík měl podle některých tvrzení přistihnout Stropnického v intimní situaci se ženou. Postupem času se ale ukázalo, že hlavním důvodem byly nesmiřitelné rozdíly v politických názorech.

"Těch věcí asi bylo víc, ale myslím si, že tyhle politické otázky byly nejpodstatnější. Bulvár si nicméně umanul verzi, jak se ten příběh měl stát, ale ve skutečnosti to vůbec nebylo tak, jak se to objevilo v médiích. S Danem jsme se o tom bavili a říkali si, že asi nemá cenu něco vyvracet, že je to koneckonců stejně naše věc," říká Stropnický, který se angažoval v inciativě Mír a spravedlnost, kterou mnozí odborníci označují za proruskou.

Bývalý politik zároveň popírá, že by konec jejich vztahu ovlivnila nevěra. "Ale zkuste takovou věc vyvracet. Nemá to skoro vůbec smysl. Ta věta se dá říci takhle čistě: nevěra nebyla příčinou našeho rozchodu. Rozhodl jsem se, že jelikož to nesouvisí s tím, že a jak jsme se rozešli, nebudu to dál veřejně rozpitvávat. Upřímně mě docela štve, že se tohle dost nespravedlivě pomalu stává součástí mého životopisu," prohlásil pro eXtra.cz Stropnický.

A přestože se Krejčík odstěhoval do bytu v Praze a Stropnický zůstal na zámku, obrovská nemovitost, za kterou zaplatili 12 milionů korun, je stále spojuje. V katastru nemovitostí jsou uvedeni jako vlastníci oba. Dokonce se chystají i letos pokračovat v letním zámeckém divadelním festivalu. "Nevedeme žádné války o majetek, jak se psalo. Nic takového nenastalo. S Danem spolu umíme vycházet, takže věřím, že nic takového ani nenastane. Pro nás je teď důležité se domlouvat na určitých věcech, jako je například to divadlo. A uvidíme, kam až nás to zanese… Je to prostě tak, že zámek máme společně, takže na divadlo zveme oba a budeme spolu i hrát," prozradil syn bývalého českého velvyslance s tím, že i finanční závazky stále plní s bývalým partnerem oba.

"Žádná banka nám na to půjčit nechtěla, takže splácíme mojí mámě. A to pořád platí. I to, že platíme oba," dodal na závěr.