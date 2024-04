Krejčík o rozchodu se Stropnickým: "Měl jsem pocit, že se všichni úplně zbláznili"

Daniel Krejčík mluví rád o své práci. Jakmile však dojde na jeho osobní život, je mu zájem okolí nepříjemný. Během sedmiletého vztahu s Matějem Stropnickým, který už je minulostí, si ovšem zvykl na leccos.

"Od doby, kdy jsme spolu začali chodit, přes různé volební kampaně až po koupi našeho zámku - byla tam spousta věcí, které bulvár řešil. Mně byly strašně nepříjemné a nezvládal jsem bulvár nikdy dobře. Náš rozchod byl v tomhle směru ale nejhorší," řekl Krejčík pro web Prima Ženy.

"Znáte to sami, taky jste se asi někdy rozešli nebo vám něco nevyšlo… A v ten moment je člověk hodně křehký, pochybuje o sobě, pochybuje o tom celém, někdy se to třeba ještě snaží slepit, někdy už ne," pokračoval herec s tím, že podle něj by měl člověk s těmito věcmi zůstat sám.

Podotkl také, že může trvat, než s novou informací přijdete za rodinou a kamarády. A třeba ještě dřív, než to stihnete udělat, vám najednou svůj názor na vás začnou vnucovat lidé v internetových diskusích. "Mně přišlo úplně bizarní, že někde vznikají ankety, jestli si lidi myslí, že ten rozchod je správný, nebo ne. Četl jsem to a měl jsem pocit, že se všichni úplně zbláznili. To fakt není něco, co v ten moment chcete zažívat," uvedl Daniel Krejčík a dodal: "Zaplaťpánbůh není nic staršího než včerejší noviny a neumírá se na to. Nechci si na to nijak stěžovat. Všichni jsme to přežili, tečka."