"Jsem ráda, že vás zvedám ze židle," říká Krainová. Které další ženy milují běhání?

Co má společného modelka Simona Krainová s moderátorkou Oprah Winfreyovou? Možná víc, než se na první pohled může zdát. Obě dvě ženy totiž naprosto propadly kouzlu dlouhých běžeckých tratí. Americká moderátorka by navíc českou modelku nejspíš hravě strčila do kapsy, jelikož má na svém kontě hned několik maratonských tratí.

I další známé osobnosti přiznávají, že běhu propadly. Některé ženy si k němu hledaly cestu delší dobu, školním tratím se radši vyhnuly, ale v dospělosti jako by se v tomto sportu našly.

Kdo další ze známých osobností si už svůj život nedokáže představit bez běžeckých bot?