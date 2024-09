Charlotte Štikovou povede k oltáři matka. Otec se na svatbě ani neukáže

Když Charlotte Štiková ohlásila zasnoubení po pár týdnech vztahu, všechny, včetně její rodiny to překvapilo. A stejně hopem vzali i přípravy svatby, která už doslova klepe na dveře. Charlotte si původně myslela, že veselka bude příležitostí, jak usmířit rozhádané příbuzné, jenže to se nestane. Otec Michal Štika dokonce ani na svatbu mladší dcery nepřijde.

K oltáři ji tak povede matka, Monika Binias. "Trošku nervózní jsem, jinak se na svatbu hrozně těším. To, že povedu dceru k oltáři, je pro mě největší čest," řekla Super.cz Binias. A dodala, že její přítomnost prý není důvodem, proč se její bývalý manžel během velkého dne své dcery neukáže.

"Není to ten pravý důvod, jsou to lži. Je mi jedno, co vymýšlí. Snaží se to narušit a manipulovat. Doufám, že si svatbu krásně užijeme a bude to fajn. Já tam hlavně jdu kvůli dceři. I kdyby tam šel, tak bych tam šla. Já tam jdu kvůli Charlottě, to je pro mě důležité. Nejdu tam kvůli ostatním lidem," říká rázně a přidává svou domněnku o tom, proč Štika pozvání na svatbu nepřijal.

"Možná tam nejde, aby nemusel kupovat dárek. Protože dárek na svatbu, to nemůžeš říct, že ho přineseš za půl roku, za rok, případně nikdy," neodpustila si rýpnutí Binias.