Charlotte Štiková se zasnoubila po třech týdnech vztahu. Už plánuje i miminko

Nejmladší členka rodiny Štikových - Charlotte Štiková zase překvapila. Poté co se kolem ní vznášely spekulace ohledně drog a také hlasité spory se sestrou a matkou, nyní oznámila, že se bude vdávat. A to pouhé tři týdny potom, co svého partnera poznala. Svého teď už snoubence poznala totiž na filmovém festivalu v Karlových Varech.

"S Martinem jsme leželi v posteli a z něj najednou vypadlo, jestli si ho vezmu. Ani jsem nad tím nemusela přemýšlet a hned jsem řekla ano," popsala budoucí nevěsta Blesku a překvapila i informací, že na její velký den budou zvány i sestra Ornella Koktová a matka Monika Binias. Zda obě dvě dorazí, prý ale netuší.

Názory, že se do manželství žene ukvapeně, si nepřipouští. Je si prý totiž jistá, že našla toho pravého. "Jako dětem nám rodiče nechali udělat horoskop a vím, že on je ten, kdo mi v něm vyšel," nenechává Charlotte nikoho na pochybách, že své rozhodnutí myslí vážně.

A stejně rychle jako přišla žádost o ruku, půjdou nejspíš i přípravy na veselku. Rok rozhodně čekat nechce. "Chceme to stihnout, dokud je hezky, původně jsme řekli do konce roku, že se vezmeme, ale já bych si přála hezké počasí, tak nejpozději v září," šokuje Štiková, která už má jasno i o tom, kde své ano řekne. "Určitě to bude na Staroměstské radnici, vdávala se tam i babička a má to pro mě srdeční význam."

Tím ale její zběsilá jízda novým vztahem zdaleka nekončí. Charlotte má v plánu stát se v dohledné době nejen manželkou, ale i matkou. "Ano, miminko bych chtěla," prozradila. A s takovými plány souhlasí i její nastávající. "Mně je padesát, tak není čas otálet, takže když se zadaří, tak budu moc rád," dodal Martin, který se živí jako trenér. K jeho klientům patřil například i bývalý člen skupiny Lunetic Martin Kocián.