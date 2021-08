Šťastný Jiří Bartoška bude dědečkem. Jeho dcera čeká miminko

Český herec a prezident Mezinárodního filmového festivalu v Karlových Varech Jiří Bartoška se ve čtyřiasedmdesáti letech poprvé stane dědečkem. Novou roli získá díky dceři Kateřině Bartoškové, která je v sedmém měsíci těhotenství.

Čtyřiačtyřicetiletá Kateřina ukázala těhotenské bříško během zahájení letošního festivalu. Bartoška se na roli dědečka těší. Miminko vlastní krve naposledy choval před pětatřiceti lety, když mu jeho manželka Andrea porodila druhé dítě, syna Janka Bartošku.

"Ano, to se stává lidem. Ano, budu… Bude to moje premiéra… Na vnouče se moc těším…Víte co, rodiče jsou od toho, aby vychovávali, babičky a dědečkové jsou od toho, aby rozmazlovali. Takže se těším, že budu rozmazlovat," potvrdil radostnou novinu ve videu na serveru Stream.