"Stal jsem se víc strojem," vtipkuje Arnold Schwarzenegger s kardiostimulátorem

"Minulé pondělí jsem podstoupil operaci, abych se stal trochu víc strojem: Dostal jsem kardiostimulátor," řekl Arnold Schwarzenegger fanouškům ve svém podcastu Arnold’s Pump Club a vysvětlil jim také důvody zákroku.

"Kvůli jizvě po předchozí operaci mám nepravidelný srdeční tep. Bylo to tak už několik let, takže jsem zůstal v kontaktu se svým lékařským týmem a alespoň jednou ročně jsem ho osobně navštívil, abych se podrobil kompletní kontrole a zjistil, jak je na tom mé srdce. Takový je život s vrozeným srdečním problémem. Ale neuslyšíte mě stěžovat si," objasnil Schwarzenegger, kterému lékaři v roce 2020 vyměnili aortální chlopeň.

To však nebyla první srdeční operace, kterou absolvoval. Dva roky předtím podstoupil výměnu plicní chlopně a první výměnu vadné chlopně podstoupil už v roce 1997.

Slavný evropský rodák se také svěřil s tím, že není jeho přirozeností mluvit o zdravotních problémech. "Už jen to, že jsem vám to všem řekl, je v rozporu s mou výchovou v Rakousku, kde nikdo nikdy nemluvil o zdravotních problémech. Všechno, co se týkalo zdraví, se nechávalo pro sebe. Ale dostal jsem tolik zpráv a e-mailů od lidí, kteří se narodili s bikuspidální aortální chlopní jako já, a říkají mi, že jim povídání o mých operacích výměny chlopně dodalo odvahu a naději, aby se vypořádali se svou vlastní. Když tedy vím, že jít proti svému tajnůstkářskému instinktu a být transparentní lidem pomáhá, jakou mám možnost?" svěřil se Schwarzenegger.

Všechny své fanoušky také ujistil, že se cítí výborně. "Především chci, abyste věděli, že se mi daří skvěle! V pondělí jsem podstoupil operaci a v pátek už jsem byl na velké ekologické akci se svou kamarádkou a kolegyní, fitness bojovnicí Jane Fondovou. Nikoho by nenapadlo, že jsem týden začal operací," dodal a nezapomněl poděkovat lékařům a sestrám, kteří se o něj starali.