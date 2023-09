Má mezeru mezi zuby! Slavní, kteří z téhle vady na kráse udělali svou přednost

Mezera mezi předními zuby se odborně nazývá diastéma. Zatímco v západní kultuře, a v Hollywoodu zvlášť, se nejčastěji vnímá jako ortodontická vada, tak třeba v Ghaně, Nigérii a Namibii se diastéma pokládá za znak plodnosti a moudrosti. Někteří lidé, aby zvýšili svou přitažlivost, zde proto nenosí rovnátka, ale spíše něco jako "křivítka". Vraťme se ale zpátky do Hollywoodu (i na Barrandov). I tady totiž najdete jedince, kteří jsou na své mezery mezi zuby náležitě pyšní. A z toho, co by někdo mohl vnímat jako překážku v kariéře, oni udělali svou přednost.

