Zorka Hejdová balí kufry a vyráží na Love Island. S celou rodinou tam bude dva měsíce

Zorka Hejdová tvrdí, že si splnila všechny sny a je spokojena s tím, co má teď a tady. Uvádění reality show Love Island pro ni bylo zprvu výzvou, ale teď už na Kanárské ostrovy, kde se pořad natáčí, vyráží spolu s manželem Mírou Hejdou a dvouletým synkem s větší jistotou. Španělské ostrovy si oblíbila natolik, že se jí odtud ani nechce zpátky.

Začíná třetí řada reality show Love Island, vy ji moderujete podruhé. Liší se podle vás tato řada v něčem od té předchozí?

Člověk má pocit, že už ví přesně, co ho čeká, a zná to místo. Ale záleží na účastnících, kteří jsou vybraní, a já je zatím neviděla. Už umírám zvědavostí a těším se, kdo vlastně ve vile bude. A těším se i na novinky. Máme jich tam letos dost, takže to rozhodně nebude stejné.

A v čem se Love Island odlišuje od projektů, na kterých jste pracovala předtím?

Pro mě byl loňský rok úplně novou zkušeností. Předtím jsem byla jedenáct let ve Snídani s Novou, dělala jsem SuperStar, ale nic z toho - ani rádiová práce - se nedá srovnat s reality show. Ten formát je strašně organický, nelze v něm vytvořit pevný scénář, a právě improvizace mě na tom baví nejvíc. Ve vile se neustále něco děje. Člověk reaguje na aktuální dění, pořád se něco mění, dochází k různým událostem, chodí tam noví lidé, diváci do toho taky zasahují skrz aplikaci. Je tam hrozně moc vjemů a všechno je vlastně "spatra". Sedí mi to, mám to ráda.

Říká se o vás, že jako zdatná improvizátorka jste schopna odmoderovat prakticky cokoli. Na co si netroufáte?

Nejistá se cítím ve věcech, kterým nerozumím, což je asi logické. Když člověk moderuje tiskovou konferenci nebo akci o věcech, ve kterých tápe, je to výzva. Ale co se týče Love Islandu, že by mě tam něco mohlo úplně vykolejit, to se asi jen tak nestane. Možná to přinese letošní ročník…

Moderovala jste často i se svým manželem, Mírou Hejdou. Jak spolupráce vás dvou vypadá?

My jsme spolu v pohodě moderovali několik akcí a Snídani s Novou, což bylo strašně fajn. Když tam Míra nastoupil, prodloužil tím moji životnost ve Snídani asi o pět let. Nakonec jsem tam byla jedenáct let, což je na to šílené ranní vstávání dlouhá doba. Člověk může snadno vyhořet. Naplňovalo nás to, ale bylo to i náročné.

Úplně si neumím představit to propojení partnerského a intenzivního pracovního života…

My jsme třeba každý jezdili svým autem, protože máme úplně jiné biorytmy. On vstává na první zazvonění budíku, já se musím půlhodiny vykopávat. Stalo se i to, že jsme se den předtím doma neshodli. Ale vysílali jsme spolu šest let, za tu dobu jsme se chytli asi jen dvakrát. Pokud člověk vysílá pouze s kolegou, tyhle aspekty tam roli nehrají. Často nám opakovali, že jsme jako Slávek Boura a Markéta Majerová. Ale to vůbec! Oni spolu pracovali pořád, byli nerozlučná dvojice. To musí být setsakra náročné. My jsme si opravdu dělali každý to svoje a jen jednou dvakrát v týdnu jsme se potkali ve Snídani, užili jsme si tři hodinky vysílání a zase jsme si šli každý po svém.

A jak vaše rodina funguje během natáčení Love Islandu?

Jsme na Kanárských ostrovech, ale pracovně se to tam týká jenom mě. Respektive, já tam moderuju, Míra si řeší svoji práci na dálku. Má tam takový kanárský home office s tím, že se musí vracet do Čech, protože ne všechno počká dva měsíce. Ne každý chlap by takovou oběť přinesl. Navíc, my jsme si tam zvykli na to, že se všichni společně probouzíme, snídáme. I když na Kanárech oba pracujeme, jsme spolu paradoxně mnohem víc. To se pak těžko opouští. Nechtělo se mi moc domů.

Zažila jste na Kanárských ostrovech i kulturní šok?

V podstatě nebyl žádný. Jsme tam poměrně izolovaní a Španělé jsou moc milí, navíc milují děti. Na synka všichni hezky reagují, je to tam víc "kids friendly" než u nás. Neustále s ním komunikují, což je pro mě nezvyklé. Tady se na dítě akorát tak někdo zašklebí, když se nechová úplně tak, jak má. Tam, ať už je v jakémkoli rozpoložení, tak na něj všichni mávají, dělají cukrbliky… Mám pocit, že jsou Španělé vůči dětem mnohem víc vstřícní. Ale nechci si stěžovat, tady je to taky fajn. Je to tam ale příjemná změna.

Máte nějakou zatím nenaplněnou kariérní ambici?

Na tuhle otázku se mi těžko odpovídá. Já jsem měla spoustu snů, když jsem začínala, a hrozně brzo se mi splnily. Chtěla jsem vysílat na Evropě 2, tam už jsem deset let. Chtěla jsem si zkusit velkou show, Superstar přišla v mých dvaadvaceti. Já jsem hrozně rychle všech snů dosáhla, možná až příliš rychle. Jsem spokojená s tím, co je. Miluju svoji práci v rádiu, baví mě Love Island a říkám si, jestli to není až zhýralost přát si něco víc. Jsem tady teď a užívám si to.